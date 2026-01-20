Поиск

Глава Минфина США призвал страны Европы не осложнять ситуацию вокруг Гренландии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент призвал европейские страны не заниматься "эскалацией" ситуации вокруг Гренландии и не принимать ответных мер в виде торговых тарифов против Вашингтона, пишет во вторник Financial Times (FT).

"Худшее, что страны сейчас могут сделать - это усилить напряжение в отношении США", - цитирует издание министра, который выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Бессента, европейским союзникам США следует "сделать глубокий вдох" в связи с ситуацией с Гренландией и введенных президентом Дональдом Трампом из-за этого новых тарифов.

Бессент призвал европейские страны "придерживаться торговых соглашений с США", заверив, что они обеспечивают "большую определённость", сообщает FT.

"Мы сейчас в центре политики президента Трампа, и, конечно, Европа - наш союзник",- приводит издание его слова.

Министр подчеркнул, что "членство США в НАТО бесспорно".

Ранее президент США написал в соцсети Truth Social, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Гренландия Европа Дональд Трамп Скотт Бессент США
