Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самолет с президентом США Дональдом Трампом приземлился в среду в аэропорту Цюриха около 12: 45 по местному времени (14:45 мск), сообщает The Washington Post (WP).

Ожидается, что Трамп отправится на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе на вертолете. WP отмечает, что вместе с президентом прибыл госсекретарь Марко Рубио.

Несмотря на задержки с прилетом в Швейцарию, у Трампа по-прежнему запланирована речь на форуме в 14:30 по местному времени (16:30 по московскрму). На нее должны прийти Рубио, глава Минфина США Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, торговый представитель США Джеймисон Грир, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что самолет, на котором Трамп первоначально вылетел в Давос, после обнаруженной в полете "незначительной проблемы с электроникой" вернулся обратно на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном. После пересадки на другой борт Трамп отправился на ВЭФ.