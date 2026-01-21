Поиск

Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самолет с президентом США Дональдом Трампом приземлился в среду в аэропорту Цюриха около 12: 45 по местному времени (14:45 мск), сообщает The Washington Post (WP).

Ожидается, что Трамп отправится на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе на вертолете. WP отмечает, что вместе с президентом прибыл госсекретарь Марко Рубио.

Несмотря на задержки с прилетом в Швейцарию, у Трампа по-прежнему запланирована речь на форуме в 14:30 по местному времени (16:30 по московскрму). На нее должны прийти Рубио, глава Минфина США Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, торговый представитель США Джеймисон Грир, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что самолет, на котором Трамп первоначально вылетел в Давос, после обнаруженной в полете "незначительной проблемы с электроникой" вернулся обратно на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном. После пересадки на другой борт Трамп отправился на ВЭФ.

США Дональд Трамп Швейцария Давос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума отклонила проект об обязательной фотофиксации капремонта

Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

 Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО

 Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО

Уиткофф заявил, что на четверг запланирована его встреча с Путиным

 Уиткофф заявил, что на четверг запланирована его встреча с Путиным

Рютте согласен с Трампом, что надо обеспечить безопасность Арктики из-за влияния РФ и КНР

Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

 Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

 Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

 Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США
Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });