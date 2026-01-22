Поиск

В Испании на месте столкновения поездов нашли дефекты рельсов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Испании эксперты, расследующие причину столкновения скоростных поездов 18 января у города Адамус, обнаружили дефекты железнодорожного полотна, сообщает El Destape со ссылкой на Reuters. За последние двое суток в Испании произошло три железнодорожных аварии.

При осмотре рельсов специалисты нашли износ стыка (специальной прокладки) между секциями рельса. По их мнению, это свидетельствует о том, что дефект уже существовал какое-то время до катастрофы. Неисправное соединение между секциями рельсов расширялось во время проезда составов. По мнению технических специалистов, неисправная прокладка может быть ключевым фактором для определения точной причины аварии.

Получается, что первые вагоны поезда Iryo проехали через разрыв в рельсах, но восьмой и последний вагон сошли с рельсов, увлекая за собой седьмой и шестой вагоны.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что поезду Iryo меньше четырех лет, а железнодорожные пути были полностью отремонтированы в мае прошлого года.

Крупнейший профсоюз железнодорожников Испании SEMAF призвал к трехдневной забастовке в феврале, требуя обеспечить безопасность железнодорожных перевозок и привлечь к уголовной ответственности тех, кто обязан следить за безопасностью. По данным Reuters, а августе 2025 года SEMAF предупреждал оператора железных дорог Adif о серьезном износе инфраструктуры как раз на участке, где произошло столкновение 18 января, агентство располагает копией этого письма.

Министр Пуэнте пообещал провести встречу с представителями профсоюза и отметил, что не считает забастовку лучшим способом решения проблемы.

18 января у города Адамус скоростной поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, частично сошел с рельсов и выехал на соседние пути, там в него врезался встречный поезд Alvia, следовавший из Мадрида в город Уэльве. Погибли 43 человка, пострадали 123.

