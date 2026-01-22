Поиск

Трамп надеется на скорое урегулирование кризиса с Украиной

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на скорое завершение украинского кризиса.

"Мы завершили восемь войн, и я надеюсь, что довольно скоро мы урегулируем еще одну. Вы знаете, о чем я говорю. Я думал, что это будет просто, но она оказалась, вероятно, самой сложной (...) Украина и Россия", - сказал он на церемонии запуска Совета мира, идущей "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

Накануне Трамп выразил мнение, что он в настоящий момент близок к урегулированию украинского конфликта, и нежелание сторон заключить соглашение было бы неразумным. Он отметил, что его зять Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и "многие другие люди, которые работают" над урегулированием, "проделали великолепную работу".

В четверг Уиткофф, который вечером вместе с Кушнером отправится с визитом в Москву, сказал, что решение кризиса на Украине вступило в финальную фазу.

