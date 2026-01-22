Встреча Трампа и Зеленского завершилась без подписания запланированных документов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе не подписали подготовленные для этих переговоров документы, сообщает в четверг The Financial Times.

"Документы, относительно которых американские официальные лица вели переговоры перед саммитом, остались неподписанными", - говорится в сообщении.

Согласно изданию, встреча лидеров продлилась около часа, "стороны не достигли никакого соглашения, что стало провалом для Зеленского, который пытался получить от своего американского коллеги заверений о поддержке Украины".

Ранее Трамп заявил, что прошедшие в Давосе переговоры с украинским коллегой прошли хорошо, отметив, что все хотят завершения украинского конфликта.