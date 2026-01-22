Поиск

Встреча Трампа и Зеленского завершилась без подписания запланированных документов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе не подписали подготовленные для этих переговоров документы, сообщает в четверг The Financial Times.

"Документы, относительно которых американские официальные лица вели переговоры перед саммитом, остались неподписанными", - говорится в сообщении.

Согласно изданию, встреча лидеров продлилась около часа, "стороны не достигли никакого соглашения, что стало провалом для Зеленского, который пытался получить от своего американского коллеги заверений о поддержке Украины".

Ранее Трамп заявил, что прошедшие в Давосе переговоры с украинским коллегой прошли хорошо, отметив, что все хотят завершения украинского конфликта.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Давос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Встреча Трампа и Зеленского завершилась без подписания запланированных документов

Макрон заявил о задержании в Средиземном море следовавшего из РФ танкера

Германия высылает сотрудника посольства РФ в Берлине

Трамп назвал хорошими состоявшиеся в Давосе переговоры с Зеленским

 Трамп назвал хорошими состоявшиеся в Давосе переговоры с Зеленским

Трамп заявил, что США на переговорах по Гренландии получат все, что хотят

 Трамп заявил, что США на переговорах по Гренландии получат все, что хотят

В Давосе учрежден "Совет мира"

 В Давосе учрежден "Совет мира"

Путин заявил Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира

 Путин заявил Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира

Россиянка стала жертвой железнодорожной катастрофы в Испании

 Россиянка стала жертвой железнодорожной катастрофы в Испании

Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в РФ

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });