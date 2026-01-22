Поиск

В НАТО обеспокоены ростом военного сотрудничества РФ и КНР в Арктике

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Укрепление военного сотрудничества РФ и КНР в Арктике вызывает тревогу в НАТО, заявил в четверг главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич.

"Одно из наиболее беспокоящих изменений в области безопасности в регионе - это растущее сотрудничество России и Китая в Арктике. Мы наблюдаем это последние несколько лет", - сказал он на пресс-конференции.

Гринкевич уточнил, что в альянсе наблюдают этот процесс на море и в воздухе, и в частности, упомянул совместные патрулирования дальними бомбардировщиками двух стран.

В минувшую среду генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп говорит правильные вещи о необходимости усилить защиту Арктики из-за политики России и Китая в регионе. По словам Рютте, усиление активности Москвы и Пекина произошло благодаря развитию региональных морских путей. При этом он напомнил, что все арктические державы, кроме России, состоят в НАТО.

