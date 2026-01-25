Минобороны доставило на Камчатку спецтехнику для ликвидации последствий циклонов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Самолет Ан-124 Минобороны России доставил из Москвы на Камчатку тяжелую снегоуборочную технику для ликвидации последствий мощных снежных циклонов, сообщает в воскресенье правительство края.

"В регион для ликвидации последствий сильных циклонов прибыли комбинированная дорожная машина и два экскаватора из Москвы", - говорится в сообщении.

Техника передана региону на безвозмездной основе и пополнит его автопарк, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Еще несколько партий техники в пути - ждем доставку бортом МЧС и морским судном", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее для ускорения работы по ликвидации последствий циклонов снегоуборочную технику для Камчатки выделили Москва, Сахалин и Приморье.

В связи с тем, что часть тяжелой техники из-за габаритов невозможно перевезти на Ил-76, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обратился в Минобороны с просьбой выделить самолет Ан-124 "Руслан". Министр обороны РФ Андрей Белоусов заверил, что необходимый борт будет предоставлен.

На Камчатке продолжается ликвидация последствий мощных снежных циклонов, под влиянием которых регион находился на прошлой неделе.

15 января в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.