Поиск

Минобороны доставило на Камчатку спецтехнику для ликвидации последствий циклонов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Самолет Ан-124 Минобороны России доставил из Москвы на Камчатку тяжелую снегоуборочную технику для ликвидации последствий мощных снежных циклонов, сообщает в воскресенье правительство края.

"В регион для ликвидации последствий сильных циклонов прибыли комбинированная дорожная машина и два экскаватора из Москвы", - говорится в сообщении.

Техника передана региону на безвозмездной основе и пополнит его автопарк, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Еще несколько партий техники в пути - ждем доставку бортом МЧС и морским судном", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее для ускорения работы по ликвидации последствий циклонов снегоуборочную технику для Камчатки выделили Москва, Сахалин и Приморье.

В связи с тем, что часть тяжелой техники из-за габаритов невозможно перевезти на Ил-76, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обратился в Минобороны с просьбой выделить самолет Ан-124 "Руслан". Министр обороны РФ Андрей Белоусов заверил, что необходимый борт будет предоставлен.

На Камчатке продолжается ликвидация последствий мощных снежных циклонов, под влиянием которых регион находился на прошлой неделе.

15 января в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.

Минобороны МЧС Петропавловск-Камчатский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ

Что произошло за день: суббота, 24 января

Москва обвинила Киев в стремлении к эскалации конфликта

Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до двух

 Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до двух

По делу о похищении подростка в Красноярске задержали 18-летнюю девушку

Дума рассмотрит проект закона об усилении контроля за иноагентами в ближайшее время

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 75 беспилотников ВСУ

В Хабаровском крае сошли с рельсов 20 вагонов с углем

Двое охранников арестованы по делу об убийстве в петербургском ТЦ

Что произошло за день: пятница, 23 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8233 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });