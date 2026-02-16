Польша разместила батальон в Сувалкском коридоре

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новое воинское подразделение польских вооруженных сил, 16-й разведывательный батальон, размещен на востоке Польши, в Сувалкском коридоре, сообщила радиостанция RMF24.

"Новое подразделение, подчиняющееся 16-й Поморской механизированной дивизии, призвано стать "глазами и ушами" польской армии на восточном фланге НАТО, значительно укрепив разведывательные возможности и безопасность восточной границы Польши", - говорится в сообщении.

Создать батальон министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш решил в октябре 2023 года. Местом его дислокации стал поселок Конечки в гмине Элк Варминско-Мазурского воеводства. Новый казарменный комплекс размещается в так называемом Сувалкском коридоре - территории между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединяется с основной территорией Евросоюза.