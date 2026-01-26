Поиск

В ОАЭ заявили, что не позволят использовать свою территорию для ударов по Ирану

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ не дадут какой-либо третьей стороне воспользоваться своей территорией для военной операции против Ирана, говорится в заявлении МИД Эмиратов.

"МИД подтверждает, что ОАЭ обязуются не позволять использовать воздушное пространство, территорию или воды для любой враждебной военной активности против Ирана и не будут оказывать логистическую поддержку таким действиям", - отмечается в заявлении.

В МИД добавили, что для решения нынешних кризисов нужно действовать путем диалога и деэскалации ситуации, уважать международное право и государственный суверенитет.

Региональные СМИ напоминают, что тысячи военных США размещены на базе ВВС ОАЭ "Аль-Дафра" вблизи Абу-Даби.

На прошлой неделе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники передавало, что президент США Дональд Трамп не отказался от возможности задействовать военную силу в отношении Ирана. Позднее посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью телеканалу "Аль-Арабийя" предупредил, что Вашингтон может пойти на дальнейшие шаги в отношении Ирана, если его власти не сменят политический курс.

Между тем, на подходе к Ближнему Востоку находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, на борту которого базируются три эскадрильи истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C.

