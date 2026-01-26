"Узатом" опровергает изменение сроков начала строительства АЭС в Узбекистане

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Агентство по атомной энергетике Узбекистана ("Узатом") опровергло информацию о переносе с марта на декабрь 2026 года начала строительства атомной электростанции малой мощности, сообщила в понедельник пресс-служба "Узатома".

"В связи с публикацией проекта документа на сайте regulator.uz в некоторых СМИ появилась информация о переносе сроков первых бетонных работ на декабрь 2026 года. Хотим особо отметить: ранее объявленные ориентиры остаются в силе, и о каком-либо переносе сроков речи не идёт", - говорится в сообщении.

По данным агентства, указанная в проекте дата отражает консервативный сценарий, предусматривающий завершение всех многочисленных обязательных этапов подготовки и лицензирования именно к этому сроку. Подчеркнуто, что "Узатом" последовательно и тщательно проходит все предусмотренные процедуры, строго соблюдая требования национального законодательства и международные стандарты ядерной и радиационной безопасности.

"Первые бетонные работы - знаковое событие в реализации проекта, которое будет широко освещено. Вместе с тем, мы полностью осознаём всю меру ответственности и приступим к этому этапу исключительно после получения полного комплекта необходимых разрешений и одобрений от уполномоченных органов", - отмечается в сообщении.

Агентство "Узатом" заверило, что остаётся полностью приверженным выполнению проекта в оптимальные сроки и продолжает интенсивную работу по всем направлениям.

Как сообщалось, Узбекистан планирует начать строительство атомной станции малой мощности (АСММ) в марте 2026 года. В мае 2024 года "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") и "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии Узбекистана заключили контракт на сооружение АСММ (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Затем проект был изменен и теперь предусматривается строительство двух энергоблоков большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. 9 октября 2025 года на площадке будущей АЭС малой мощности в Джизакской области приступили к выемке грунта под котлован энергоблока с реактором. В реализации проекта примут порядка 13 тыс. человек, в том числе 3 тыс. специалистов из России.