В Молдавии осужден один из соратников олигарха Плахотнюка

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд в Кишиневе приговорил одного из ближайших соратников молдавского олигарха Владимира Плахотнюка - бывшего депутата, кик-боксера Константина Цуцу - к восьми годам лишения свободы по делу о незаконном обогащении и торговле влиянием.

Приговор вынес во вторник кишиневский судья Петр Пэун в отсутствие Цуцу, который остался в тюрьме №13, отказавшись присутствовать на заседании.

Ранее был осуждён ещё один приближённый и родственник Плахотнюка - Дорин Дамир. Его приговорили к трем годам заключения за незаконное трудоустройство. Дамир также находится в тюрьме №13 Кишинева.

Цуцу был депутатом парламента в 2014-2019 гг. по списку Демократической партии Молдавии, которую возглавлял Плахотнюк.

В июле 2025 года Цуцу был задержан в Афинах вместе с Плахотнюком, разыскивавшимся по обвинению в финансовых и ряде других преступлений. 25 сентября Плахотнюк был экстрадирован из Греции, доставлен в Кишинев и арестован. Поскольку Цуцу не числился в международном розыске, власти Греции освободили его, однако в октябре 2025 года он сдался молдавским властям.

В России Плахотнюк и Цуцу проходят по уголовному делу о контрабанде наркотиков. Кроме того, Плахотнюка подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ.