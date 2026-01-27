ЕС работает над снижением внешней зависимости во всех сферах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Евросоюз работает над тем, как поэтапно сокращать разного рода зависимость в различных областях, и как укрепить устойчивость союза, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Мы желаем продвинуться в усилении устойчивости, в усилении независимости", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать выступление 26 января генсека НАТО Марка Рютте перед членами комитетов по иностранным делам и по безопасности и обороне Европарламента. Рютте тогда настаивал на невозможности ЕС обходиться без поддержки США, особенно в вопросах обороны, тогда как Евросоюз пытается взять курс на независимость.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила 23 января после внеочередного саммита ЕС, что "работа по достижению независимости важна как никогда". Она сообщила, что 12 февраля лидеры ЕС соберутся в Брюсселе для обсуждения этой перспективы.

Пинью привела в пример снижение зависимости ЕС от энергоносителей из России. "И такого рода независимость необходимо укреплять и по другим направлениям: в области обороны, в области крайне важного сырья", - отметила представитель ЕК.

Она объяснила, что именно поэтому глава ЕК объявила о работе ЕС над собственной стратегией безопасности и также над стратегией для Арктики. "То есть мы действуем на разных фронтах", - заключила пресс-секретарь ЕК.