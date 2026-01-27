Поиск

ЕС работает над снижением внешней зависимости во всех сферах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Евросоюз работает над тем, как поэтапно сокращать разного рода зависимость в различных областях, и как укрепить устойчивость союза, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Мы желаем продвинуться в усилении устойчивости, в усилении независимости", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать выступление 26 января генсека НАТО Марка Рютте перед членами комитетов по иностранным делам и по безопасности и обороне Европарламента. Рютте тогда настаивал на невозможности ЕС обходиться без поддержки США, особенно в вопросах обороны, тогда как Евросоюз пытается взять курс на независимость.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила 23 января после внеочередного саммита ЕС, что "работа по достижению независимости важна как никогда". Она сообщила, что 12 февраля лидеры ЕС соберутся в Брюсселе для обсуждения этой перспективы.

Пинью привела в пример снижение зависимости ЕС от энергоносителей из России. "И такого рода независимость необходимо укреплять и по другим направлениям: в области обороны, в области крайне важного сырья", - отметила представитель ЕК.

Она объяснила, что именно поэтому глава ЕК объявила о работе ЕС над собственной стратегией безопасности и также над стратегией для Арктики. "То есть мы действуем на разных фронтах", - заключила пресс-секретарь ЕК.

Евросоюз НАТО Урсула фон дер Ляйен США Еврокомиссия Марк Рютте Паула Пинью
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил о положительных явлениях в процессе украинского урегулирования

Рост населения США замедлился из-за сильного сокращения притока мигрантов

Что произошло за день: вторник, 27 января

ВВС США объявили о начале учений на Ближнем Востоке

В США министра внутренней безопасности проверят после убийств в Миннесоте

 В США министра внутренней безопасности проверят после убийств в Миннесоте

Киргизия подала в Суд ЕАЭС иск к РФ из-за полисов ОМС для членов семей мигрантов

 Киргизия подала в Суд ЕАЭС иск к РФ из-за полисов ОМС для членов семей мигрантов

Испания планирует провести легализацию до 500-800 тыс. мигрантов

 Испания планирует провести легализацию до 500-800 тыс. мигрантов

В Индии заявили, что снизили импорт нефти из РФ на 28% и могут снизить больше

 В Индии заявили, что снизили импорт нефти из РФ на 28% и могут снизить больше

В Баку предотвращен теракт против иностранного посольства

Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

 Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8256 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });