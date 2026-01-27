Президент Ирана заявил, что власти готовы поддержать любой мирный процесс

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти Ирана приветствуют любой процесс, который предотвращает войну и ведет к миру, заявил во вторник президент страны Масуд Пезешкиан.

"Исламская Республика Иран всегда выступала и выступает за любой процесс, ведущий к миру, спокойствию и прекращению конфликтов и войн в рамках международного права и с полным уважением к правам страны и ее народа", - приводит канцелярия президента Ирана выдержку из коммюнике, выпущенного по итогам его телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Также Пезешкиан обвинил США и Израиль в оказании экономического давления на Иран, разжигании войны в июне прошлого года и поддержке недавних протестов.

"Они думали, что смогут превратить Иран в Сирию или Ливию", - сказал иранский президент, отметив, что такие предположения проистекают "из недостаточного понимания истины, природы и величия народа Ирана".

Ранее Тегеран обвинил США и Израиль в подстрекательстве во время протестов, которые начались в конце 2025 года. Поначалу они были вызваны экономической ситуацией в стране, в частности, резким падением курса национальной валюты, но затем от протестующих стали звучать и политические требования.