Глава МИД Ирана опроверг сообщения о контактах с Уиткоффом

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не контактировал и не запрашивал проведение переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в последние дни, сообщает в среду агентство "Тасним".

"Аракчи заявил, что в последние дни не было никаких контактов между ним и спецпосланником Уиткоффом, добавив, что Иран не запрашивал переговоров", - пишет агентство.

По словам главы МИД, США не могут предлагать Ирану переговоры одновременно с угрозами.

При этом Аракчи отметил, что Тегеран, стремясь не допустить дальнейшего обострения с США, продолжает вести переговоры со странами-посредниками.

Иранские СМИ ранее утверждали, что Уиткофф и Аракчи обмениваются сообщениями на "неофициальной" основе. Постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни сообщил агентству ИСНА, что у сторон нет "фиксированного канала коммуникаций", и эти контакты "едва ли можно назвать переговорами".

Ранее Тегеран обвинил США и Израиль в подстрекательстве во время протестов, которые начались в самом конце 2025 года. Поначалу они были вызваны экономической ситуацией в стране, в частности, резким падением курса национальной валюты, но затем от протестующих стали звучать и политические требования.

После этого США стали наращивать военную группировку вблизи Ирана. В последние дни обстановка в иранских городах, в целом, нормализовалась, однако США не стали отводить собранные близ Ирана силы. Западные СМИ сообщают, что, по их данным, американский удар по Ирану все еще возможен.