Поиск

Глава МИД Ирана опроверг сообщения о контактах с Уиткоффом

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не контактировал и не запрашивал проведение переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в последние дни, сообщает в среду агентство "Тасним".

"Аракчи заявил, что в последние дни не было никаких контактов между ним и спецпосланником Уиткоффом, добавив, что Иран не запрашивал переговоров", - пишет агентство.

По словам главы МИД, США не могут предлагать Ирану переговоры одновременно с угрозами.

В миреГлава МИД Ирана подтвердил гибель более 3 тыс. человек в ходе протестов в странеГлава МИД Ирана подтвердил гибель более 3 тыс. человек в ходе протестов в странеЧитать подробнее

При этом Аракчи отметил, что Тегеран, стремясь не допустить дальнейшего обострения с США, продолжает вести переговоры со странами-посредниками.

Иранские СМИ ранее утверждали, что Уиткофф и Аракчи обмениваются сообщениями на "неофициальной" основе. Постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни сообщил агентству ИСНА, что у сторон нет "фиксированного канала коммуникаций", и эти контакты "едва ли можно назвать переговорами".

Ранее Тегеран обвинил США и Израиль в подстрекательстве во время протестов, которые начались в самом конце 2025 года. Поначалу они были вызваны экономической ситуацией в стране, в частности, резким падением курса национальной валюты, но затем от протестующих стали звучать и политические требования.

После этого США стали наращивать военную группировку вблизи Ирана. В последние дни обстановка в иранских городах, в целом, нормализовалась, однако США не стали отводить собранные близ Ирана силы. Западные СМИ сообщают, что, по их данным, американский удар по Ирану все еще возможен.

Иран Аббас Аракчи США Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

В США из-за снежной бури погиб 51 человек

 В США из-за снежной бури погиб 51 человек

Отель загорелся на горнолыжном курорте Куршевель

Супругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

 Супругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Что случилось этой ночью: среда, 28 января

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Число погибших в результате снежной бури в США достигло 45 человек

В Израиле остановили часы, отсчитывавшие время с начала кризиса с заложниками

 В Израиле остановили часы, отсчитывавшие время с начала кризиса с заложниками

К берегам Ирана движется армада кораблей США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });