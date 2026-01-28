Поиск

Глава МИД Ирана заявил, что страна готова ответить на любую агрессию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Тегеран ответит на любую агрессию со стороны США, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Наши храбрые вооруженные силы готовы, с пальцами на курке, немедленно и мощно ответить на любую агрессию", - написал он в среду в соцсети Х.

По словам иранского министра, "ценные уроки, извлеченные из 12-дневной войны (летом прошлого года - ИФ), позволили нам отвечать еще сильнее, быстрее и глубже".

"В то же время Иран всегда приветствовал взаимовыгодную, справедливую и равноправную ядерную сделку, на равных условиях и свободную от принуждения, угроз и запугивания, которая обеспечивает права Ирана на мирную ядерную технологию и гарантирует отсутствие ядерного оружия", - подчеркнул Аракчи.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

"США оставляют за собой право нанести превентивные удары по Ирану в случае угрозы атаки на американские силы", - сказал Рубио, выступая в среду на слушаниях комитета по иностранным делам в американском Сенате.

По его словам, в настоящее время в регионе "находятся 30-40 тыс. американских военнослужащих на восьми или девяти объектах". "Они находятся в пределах досягаемости иранских односторонних беспилотных средств и тактических ракет. Наша задача - держать достаточную оборонную мощь, чтобы защитить персонал и выполнить обязательства перед партнерами", - подчеркнул Рубио.

Как заявлял президент США Дональд Трамп, американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе.

"Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке - никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение!" - писал Трамп в соцсети Truth Social.

"Следующая наша атака будет намного хуже. Не допустите, чтобы это произошло вновь", - подчеркнул он.

Накануне Трамп заявил, что армада американских кораблей движется к Ирану, однако подчеркнул, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренностей с Тегераном.

В понедельник сообщалось, что, согласно данным авиационного ресурса Flightradar24, американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, находится в Аравийском море у побережья Омана.

Между тем, как сообщал телеканал Fox News, ссылаясь на информированный источник, авианосная ударная группа ВМС США в настоящее время пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности.

22 июня 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе.

