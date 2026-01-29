Поиск

США нарастили группировку ВМС на Ближнем Востоке до 10 кораблей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты увеличили свою военно-морскую группировку в зоне ответственности Центрального командования на Ближнем Востоке (CENTCOM) до десяти боевых кораблей с прибытием в регион еще одного ракетного эсминца, сообщил изданию The War Zone представитель американских ВМС.

В настоящее время в Аравийском море вблизи Омана курсирует авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS Abraham Lincoln и трех эсминцев - USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen. Группа находится примерно в 750 км от юго-восточного побережья Ирана.

В Персидском заливе к югу от Ирана на патрулировании находятся эсминцы USS Mitscher и USS McFaul, а также три боевых корабля прибрежной зоны USS Canberra, USS Tulsa и USS Santa Barbara.

В восточной части Средиземноморья размещены эсминцы противоракетной обороны USS Roosevelt и прибывший на усиление USS Delbert Black.

Все находящиеся в зоне ответственности CENTCOM эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Кроме того, как сообщило издание Army Recognition, Пентагон разместил вблизи Ближнего Востока атомную подводную лодку USS Georgia, способную нести 154 крылатые ракеты Tomahawk. В регионе также находится ударная атомная подводная лодка USS South Dakota, оснащенная 12-ю такими ракетами.

Президент США Дональд Трамп ранее в интервью порталу Axios заявил, что стянул к Ирану значительные силы. "Рядом с Ираном у нас есть большая армада. Она больше чем та, которая была близ Венесуэлы", - сказал он.

При этом Axios со ссылкой на источники отмечает, что Трамп пока не решил, следует ли ему наносить удары по Ирану. В сообщении указывается, что на этой неделе у президента США намечены консультации по этому вопросу.

Телеканал CNN в этой связи указывает, ссылаясь на источники, что "варианты, которые он сейчас рассматривает, включают американские авиаудары по иранским лидерам и руководителям силовых структур, предположительно ответственным за убийства (в ходе протестов в стране - ИФ), а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям".

Как отмечает телеканал, Трамп считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку теперь в регионе находится авианосная ударная группа США.

Дональд Трамп Иран США Ближний Восток
Новости по теме

Новости

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
