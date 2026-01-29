Поиск

Президент США заявил о прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на скорое урегулирование кризиса на Украине.

"Мы положили конец восьми войнам, и как мы думаем, урегулирование еще одной - на подходе. Мой спецпосланник Стив Уиткофф очень упорно над этим трудится, и зять Джаред Кушнер и все остальные. Думаю, мы скоро решим проблему", - сказал президент на заседании кабинета министров.

Он добавил, что на переговорах достигнуто много успехов.

В свою очередь Уиткофф отметил, что идут обсуждения территориального вопроса.

"Много хороших вещей происходит между обеими сторонами. Они обсуждают соглашение по территориям", - сказал он.

Спецпосланник отметил, что во многом завершена работа над "соглашением о протоколе безопасности" и над "планом процветания" для Украины.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби 1 февраля.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу заявил, что делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева.

"Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал он.

