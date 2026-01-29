Генсек ООН назвал Совбез единственной структурой, отвечающей за проблемы безопасности в мире

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал СБ ООН единственной структурой, способной говорить от имени всех в мире по проблемам безопасности и использования силы.

"Закон силы замещает силу закона, многосторонние структуры находятся под ударом, и это ослабляет международное сотрудничество", - приводит в четверг слова Гутерриша агентство ЭФЭ. Таким образом генсек ООН отреагировал на учреждение Совета мира, созванного по предложению президента США Дональда Трампа.

"Если мы хотим стабильности в мире - безопасном и развивающемся, нам необходимо поддерживать многополярность", - заключил он.

"Системы мирового сотрудничества устарели, поскольку они ориентируются на структуры власти более чем 80-летней давности, в то время как риск глобальных конфликтов возрос из-за эрозии международного права", - отметил Гутерриш.

"В эти дни мы наблюдаем заключение всевозможных торговых соглашений между различными странами. Создается сеть технологий, торговли и сотрудничества, но это может заложить основу для мира, в котором будет действовать Устав ООН", - сказал генсек ООН.