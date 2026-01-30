Глава МИД Ирана заявил о готовности к содержательным переговорам с США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Иран готов провести переговоры с США, но только в том случае, если эти контакты будут содержательными, заявил в Стамбуле глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Как передает Press TV, он сказал это на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Мы напоминаем о готовности принять участие в любых переговорах, при условии, что они - содержательные", - сказал Аракчи.

Фидан заявил, что Анкара надеется на мирное решение внутренних проблем в Иране и выступает против военного вмешательства в дела этой страны.

Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

В Иране заявили о готовности ответить на любые действия со стороны США. В частности, в Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что у ВС Ирана есть планы действий на случай любых конфликтных сценариев.