WSJ узнала о желании Трампа провести быструю операцию против Ирана без разрастания конфликта на регион

Москва. 31 января. INTERFAX.RU -Президент США Дональд Трамп заявлял, что военная кампания против Ирана должна пройти стремительно, добиться намеченных задач и не вызвать более масштабную конфронтацию, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Официальные лица заявляют, что Трамп просил советников о вариантах с быстрой и решающей атакой, которая не угрожает долгой войной на Ближнем Востоке. Источники отметили, что идеальным выбором был бы настолько сильный удар по режиму, что у него не оставалось бы выбора, кроме как уступить требованиям США в ядерной сфере и отпустить инакомыслящих", - информирует WSJ.

По словам собеседников, в администрации США, в частности, идут дискуссии о такой воздушной кампании, которая бы привела к свержению режима Ирана. Чиновники обсуждают, стоит ли концентрировать удары на объектах иранской ядерной программы или на ракетном арсенале, добиваться смещения правительства, или же комбинировать все три подхода.

Белый дом и Пентагон разработали целый набор возможных действий. План крупной операции подразумевает масштабные бомбардировки объектов иранских властей и Корпуса стражей Исламской революции. Более ограниченные предложения предусматривают удары по символическим целям, с возможностью расширения налетов, если Иран не пойдет на компромисс с Трампом.

В то же время на рассмотрении находится идея угрожать применением военной силы с целью убедить Тегеран пойти на уступки.

"Высокопоставленный сотрудник администрации сказал, что, хотя Трамп упорно заявляет о недопустимости появления ядерного оружия в Иране, президент умышленно сохраняет неясность с целью держать в секрете стратегические цели и военное планирование", - сообщает газета.

В среду Трамп заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

В Иране заявили о готовности ответить на любые действия со стороны США. В частности, в Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что у ВС Ирана есть планы действий на случай любых конфликтных сценариев. В пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что Тегеран готов провести переговоры с США, но только в том случае, если эти контакты будут содержательными.