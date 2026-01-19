В сирийской армии обвинили курдское ополчение в нарушении перемирия

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вооруженные группировки, включая курдские отряды и силы, лояльные прежним властям Сирии, пытаются сорвать режим прекращения огня, который накануне достигли Дамаск и Сирийские демократические силы (СДС), сообщает в понедельник агентство САНА со ссылкой на командование сирийской армии.

"Эти группы совершили два нападения на сирийские войска, дислоцированные в регионе Джазира, трое солдат погибли, несколько получили ранения", - сообщает агентство.

Ранее в понедельник в командовании заявили, что войска начали развертывание сил в Джазире на северо-востоке Сирии. Кроме того, правительственные силы взяли под управление ГЭС "Тишрин" на реке Евфрат, северную часть провинции Эр-Ракка и западную часть Эль-Хасака.

Ранее сирийским войскам передали контроль над провинциями Дейр-эз-Зор и Эр-Ракка на востоке Сирии, включая месторождения нефти и газа. До этого момента СДС контролировали около 25% сирийской территории, не желали переходить в подчинение Дамаску при президенте Сирии Башаре Асаде, который из-за наступления оппозиционных сил покинул пост в декабре 2024 года.

В воскресенье после периода боевых действий сирийское правительство и СДС договорились о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня на всех участках конфликта. Согласно новым договоренностям Дамаска и СДС, отряды СДС в итоге интегрируются в сирийские вооруженные силы.

10 марта 2025 года в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. В соответствии с этим соглашением, планируется вступление 90 тыс. членов СДС в армию Сирии. Однако, как отмечали разные СМИ, тогда конкретных шагов не последовало.