Поиск

Сенат США принял законопроект о финансировании большей части правительства

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сенат США в пятницу проголосовал за финансирование большей части правительства до конца сентября.

Законопроект был принят 71 голосом, против выступили 29 законодателей.

Законопроект предусматривает финансирование большей части правительства до конца сентября, за исключением министерства внутренней безопасности (DHS).

Оно, согласно законопроекту, будет профинансировано всего на две недели. Это сделано по требованию демократов, которые настаивают на изменениях в системе Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) после двух громких убийств американских граждан в Миннеаполисе иммиграционными агентами.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение палаты представителей. Голосование в нижней палате Конгресса США должно состояться только в понедельник. Это означает, что правительство может временно приостановить работу в выходные.

Действующее финансирование правительства должно прекратиться с полуночи 31 января.

Сенат США США ICE
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Сербии подписал ряд законопроектов, затрудняющих сближение с ЕС

 Президент Сербии подписал ряд законопроектов, затрудняющих сближение с ЕС

Минюст США откроет дополнительные материалы по делу Эпштейна

Трамп отметил, что переговоры РФ и Украины могут приносить результаты без Уиткоффа и Кушнера

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

 В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Что произошло за день: пятница, 30 января

Дальний беспилотник ВМС США провел патрулирование к югу от Ирана

Самолеты авианосца США Abraham Lincoln проводят тренировочные полеты к югу от Ирана

 Самолеты авианосца США Abraham Lincoln проводят тренировочные полеты к югу от Ирана

Власти США приобретают склады для создания крупных центров содержания нелегалов

Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

 Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

 Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });