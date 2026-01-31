Сенат США принял законопроект о финансировании большей части правительства

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сенат США в пятницу проголосовал за финансирование большей части правительства до конца сентября.

Законопроект был принят 71 голосом, против выступили 29 законодателей.

Законопроект предусматривает финансирование большей части правительства до конца сентября, за исключением министерства внутренней безопасности (DHS).

Оно, согласно законопроекту, будет профинансировано всего на две недели. Это сделано по требованию демократов, которые настаивают на изменениях в системе Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) после двух громких убийств американских граждан в Миннеаполисе иммиграционными агентами.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение палаты представителей. Голосование в нижней палате Конгресса США должно состояться только в понедельник. Это означает, что правительство может временно приостановить работу в выходные.

Действующее финансирование правительства должно прекратиться с полуночи 31 января.