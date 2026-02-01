Глава МИД Венесуэлы встретился с прибывшим в Каракас послом США

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провел встречу с послом США Лорой Догу вскоре после ее прибытия в Каракас, сообщает агентство ЭФЭ.

Министр пояснил, что в дальнейшем надеется на решение споров с США "через дипломатический диалог и основываясь на взаимном соблюдении международных правовых норм".

В субботу США после семилетнего перерыва восстановили дипломатическое присутствие в Венесуэле: Догу прибыла в Каракас, чтобы возобновить работу американского посольства.