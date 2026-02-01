Трамп назвал серьезными переговоры с Ираном

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Иранская сторона серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Можно прийти к приемлемому соглашению, при котором у них не будет ядерного оружия. Им следовало бы согласиться на это, но я не знаю, согласятся ли", - сказал Трамп американским журналистам на борту своего самолета.

При этом он подчеркнул, что "они действительно разговаривают с нами, причем всерьез".

"Надеюсь, что можно договориться о чем-то, что будет допустимым для нас", - добавил Трамп.

В последние недели президент США неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил.

Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.