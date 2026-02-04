Новый раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет в среду в Абу-Даби

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности, как ожидается, проведет в среду заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече, возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует принять участие в очередном раунде консультаций РФ и Украины в Абу-Даби, сообщил 2 февраля журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января.

Портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры США, России и Украины в Абу-Даби прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.