Поиск

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Индийского океана примерно в 40 км к югу от побережья индонезийского острова Ява, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:06 мск в четверг (01:06 по местному времени в пятницу) землетрясения находился в 88 км к югу от города Понорого в провинции Восточная Ява.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения также в 5,8. Глубина очага, по данным европейских сейсмологов, составила 40 км.

Индонезия Ява
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека погибли в результате удара США по судну в Тихом океане

В Норвегии начали расследование против экс-премьера из за дела Эпштейна

 В Норвегии начали расследование против экс-премьера из за дела Эпштейна

Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

 Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

В Италии начинаются зимние Олимпийские игры

 В Италии начинаются зимние Олимпийские игры

Трамп выступает за новое соглашение взамен продления ДСНВ

Трамп высказал поддержку Орбану на предстоящих в Венгрии парламентских выборах

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Президент Кубы готов к диалогу с США без давления и предварительных условий

Что произошло за день: четверг, 5 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8335 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });