Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Индийского океана примерно в 40 км к югу от побережья индонезийского острова Ява, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:06 мск в четверг (01:06 по местному времени в пятницу) землетрясения находился в 88 км к югу от города Понорого в провинции Восточная Ява.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения также в 5,8. Глубина очага, по данным европейских сейсмологов, составила 40 км.