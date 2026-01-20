У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Папуа - Новой Гвинее в море Бисмарка зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,2, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 10:22 по Москве землетрясения находился в 225 км северо-западнее города Лаэ на острове Новая Гвинея.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценил магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 90 км.