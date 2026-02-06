В Кремле приветствуют переговоры по иранскому урегулированию

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют переговоры в Омане по иранскому урегулированию и надеются на их результативность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем те переговоры, которые сейчас начались в Омане. Мы желаем, чтобы эти переговоры были результативными и чтобы эти переговоры позволили выйти на деэскалацию напряженности в регионе. Пока этого не произошло мы, конечно хотели бы видеть сдержанность всех заинтересованных государств", - сказал он.

В Маскате уже начались переговоры по ядерной программе Ирана. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Страны ранее провели пять раундов переговоров. Позднее переговоры были прерваны, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.