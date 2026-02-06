В Вашингтоне считают, что Китай проводил тайные ядерные испытания

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти США располагают данными, что Китай вел ядерные испытания в нарушение моратория на их проведение и скрывал данные о них, заявил в пятницу заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

"Сегодня я могу заявить, что администрации США известно: Китай проводил ядерные испытания со взрывчатыми веществами, в том числе готовился к испытаниям мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте", - утверждал он в Женеве на конференции по разоружению.

По его словам, Китай якобы скрыл информацию об этих мероприятиях, поскольку они нарушали мораторий на ядерные испытания, и прибег к методам, которые затруднили бы мониторинг за тестами. Он отметил, что одно такое испытание состоялось 22 июня 2020 года.

США и КНР подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но не ратифицировали его.

В то же время Динанно заверил, что США продолжат поддерживать и модернизировать собственные силы ядерного сдерживания для возможности вести диалог в новых форматах, с позиции силы и обеспечить безопасность страны.

Он выразил надежду на проведение переговоров по стратегической стабильности в многостороннем формате, но признал, что диалог может быть непростым и небыстрым.

Перед конференцией Динанно заявил, что власти США считают Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не отвечающим требованиям времени, ему нужно найти замену. Он уточнил, что ДСНВ не затрагивал все типы ядерных вооружений, и кроме того, участником Договора не был Китай. По словам Динанно, президент США Дональд Трамп дал четко понять, что необходимо заключить новое соглашение.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и для обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности Россия готова после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору.

При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.