Рубио заявил, что достижение соглашения в сфере ядерного контроля требует времени

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что достижение задач ядерной безопасности и контроля требует времени, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы будем использовать все возможные пути для воплощения подлинного стремления президента (США Дональда Трампа - ИФ) к миру, в котором этих ужасных видов оружия будет меньше. Мы понимаем, что этот процесс может занять время", - написал он в пятницу в соцсети X.

При этом Рубио отметил, что США будут "поддерживать надежный, достоверный и модернизированный ядерный потенциал сдерживания".

По его словам, прошлые соглашения в сфере ядерного контроля, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истек накануне, "обсуждались годами и опирались на десятилетия прецедентов". Кроме того, добавил Рубио, "они заключались между двумя державами, а не тремя или большим числом участников".

"Однако наличие трудностей не означает, что мы не должны к этому стремиться или соглашаться на меньшее", - подчеркнул госсекретарь США.

Он отметил, что "стремление США сократить глобальные ядерные угрозы искренне". "Но мы не примем условий, которые наносят ущерб США или игнорируют несоблюдение обязательств ради соглашения, ради самого факта соглашения", - сказал Рубио.

"Мы установим высокие стандарты для всех потенциальных ядерных конкурентов. И мы всегда будем вести переговоры с позиции силы", - заявил он.