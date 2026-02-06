Поиск

Рубио заявил, что достижение соглашения в сфере ядерного контроля требует времени

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что достижение задач ядерной безопасности и контроля требует времени, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы будем использовать все возможные пути для воплощения подлинного стремления президента (США Дональда Трампа - ИФ) к миру, в котором этих ужасных видов оружия будет меньше. Мы понимаем, что этот процесс может занять время", - написал он в пятницу в соцсети X.

При этом Рубио отметил, что США будут "поддерживать надежный, достоверный и модернизированный ядерный потенциал сдерживания".

По его словам, прошлые соглашения в сфере ядерного контроля, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истек накануне, "обсуждались годами и опирались на десятилетия прецедентов". Кроме того, добавил Рубио, "они заключались между двумя державами, а не тремя или большим числом участников".

"Однако наличие трудностей не означает, что мы не должны к этому стремиться или соглашаться на меньшее", - подчеркнул госсекретарь США.

Он отметил, что "стремление США сократить глобальные ядерные угрозы искренне". "Но мы не примем условий, которые наносят ущерб США или игнорируют несоблюдение обязательств ради соглашения, ради самого факта соглашения", - сказал Рубио.

"Мы установим высокие стандарты для всех потенциальных ядерных конкурентов. И мы всегда будем вести переговоры с позиции силы", - заявил он.

Марко Рубио США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Исламабаде при взрыве в шиитской мечети погиб 31 человек

Париж высказался в поддержку контроля над стратегическими вооружениями

Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

 Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

 Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

Пекин призвал Вашингтон возобновить диалог с Москвой о стратегической стабильности

Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

 Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

США изучают варианты создания переходного правительства для Ирана

 США изучают варианты создания переходного правительства для Ирана

Что случилось этой ночью: пятница, 6 февраля

Два человека погибли в результате удара США по судну в Тихом океане
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8340 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });