США наращивают переброску военных грузов на Ближний Восток

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Военно-транспортная авиация ВВС США продолжает наращивать переброску военных грузов на Ближний Восток, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

За последние двое суток американские тяжелые военно-транспортные самолеты C-17А Globemaster III и C-5 Galaxy совершили примерно 15 рейсов в регион, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущие два дня. При этом большая часть из них приходится на транспортировку грузов из Техаса с аэродромов баз армейских соединений и частей ПВО, имеющих на вооружении зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Самолет C-17А Globemaster III способен перевозить 75 тонн груза и C-5 Galaxy - до 118 тонн.

По неполным данным, военно-транспортная авиация ВВС США с января уже совершила более 120 рейсов на Ближний Восток.

