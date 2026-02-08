Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Пресс-служба МИД Азербайджана сообщает, что в ходе разговора были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках двусторонних союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, совместные усилия в международных организациях и на многосторонних платформах, а также ситуация в сфере региональной безопасности.

Как отмечается в сообщении, "кроме того, состоялся обмен мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке, процесса нормализации азербайджано-армянских отношений, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес".