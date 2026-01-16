Евросоюз призвал Израиль остановить проект поселения E1

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе видят провокацию в продвижении Израилем проекта поселения E1.

"Мы призываем Израиль остановить проект поселения E1. Публикация крайнего срока подачи заявок на тендер, объявленный для всех 3401 единицы жилья в рамках этого плана, а также продвижение строительства "дороги суверенитета", которая обеспечит доступ к району E1, представляют собой серьезную провокацию", - заявил пресс-секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Он сообщил, что ЕС также обеспокоен планами строительства поселений Атарот и Нахалат Шимон в Восточном Иерусалиме.

"Поселенческая политика израильского правительства представляет собой препятствие для мира, несет в себе риск дальнейшей нестабильности на Западном берегу Иордана, перемещения тысяч палестинцев, фрагментации Западного берега, поощряет дальнейшие насильственные действия поселенцев и еще больше подрывает перспективы долгосрочного мира и жизнеспособность решения через сосуществование двух государств, при котором Иерусалим станет будущей столицей обоих", - говорится в коммюнике.

Евросоюз призывает правительство Израиля немедленно отменить расширение поселений, которое является незаконным согласно международному праву, после нескольких месяцев ускорения и интенсификации утверждения новых планов строительства на Западном берегу Иордана, в том числе в Восточном Иерусалиме.

"ЕС настоятельно призывает правительство Израиля соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом и защищать палестинское население оккупированных территорий", - сказано в заявлении.

Проект E1 - это участок земли площадью около 12 квадратных километров, расположенный между восточной - арабской - частью Иерусалима и арабским городом Эль-Эзариа на Западном берегу реки Иордан.

Проект E1 был фактически заморожен с начала 2010-х годов. В 2010 году Израиль объявил о планах строительства в этом районе, что вызвало серьезную международную реакцию, вследствие которой строительство было приостановлено.