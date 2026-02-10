Общественная поддержка кабмина Японии выросла после внеочередных выборов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Уровень общественного одобрения кабмина Японии во главе с премьером Санаэ Такаити после недавних внеочередных выборов растет. Об этом сообщает во вторник Kyodo со ссылкой на данные проведенного этим агентством опроса общественного мнения.

Так, рейтинг одобрения работы кабмина по сравнению с прошлой неделей вырос на 4 процентных пункта и составил 67,3%. Число респондентов, выражающих недоверие кабмину, немного подросло и составляет 23,9%.

56,3% опрошенных выразили положительное отношение в связи с тем, что на выборах 8 февраля Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) и ее партнер по коалиции Партия инноваций получили рекордные две трети мест в нижней палате парламента. Противоположной точки зрения придерживается 38,2%.

Такаити ранее критиковали за то, что она созвала внеочередные выборы всего спустя 16 дней после роспуска нижней палаты - самый короткий период за всю историю Японии после 1945 года. Однако 64,9% респондентов заявили, что итоги выборов, по их мнению, отражают или частично отражают общественные настроения в стране.

Наибольшей популярностью пользуется ЛДП - 40,8%, на втором месте - оппозиционная Демократическая партия для народа с 8,3%, на третьем - Партия инноваций с 7,2%.

Респонденты считают самой серьезной проблемой рост стоимости жизни (52,8%), затем - состояние системы соцобеспечения, включая пенсии (29,5%), и лишь затем политику в сфере безопасности и дипломатию (20,4%).

Kyodo напоминает, что на выборах ЛДП нарастила присутствие в парламенте с 198 до 316 мест, а Партия инноваций с 36 до 38 мест, что стало крупнейшей победой. В свою очередь у оппозиционного альянса партий "Комэйто" и Конституционно-демократической партии представительство снизилось с 167 до 49 мест.

После победы Такаити заявляла о планах внести изменения в конституцию Японии, но подробности приводить не стала. Для подобной инициативы нужно одобрения двух третей обоих палат парламента, а затем общенациональный референдум. Японские СМИ отмечали, что в конституцию страны не вносили изменения со времени ее принятия в 1947 году.

Ранее Такаити заявляла, что не планирует проводить перестановки в правительстве. Источники Kyodo также отмечают отсутствие подобных планов.

Такаити, по оценкам Kyodo, известна жесткими взглядами на безопасность. Она выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. Ее также считают сторонницей крайне правых и националистических взглядов. В минувшем декабре Такаити заявила, что годовые расходы Японии на оборону достигли 2% от ВВП раньше, чем изначально планировалось (2027 год). Позднее кабинет министров Японии одобрил план оборонного бюджета страны с рекордными тратами в $58 млрд.