Токаев анонсировал полный отход Казахстана от суперпрезидентской формы правления

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Политические реформы последних лет, в том числе заложенные в проект новой Конституции, свидетельствуют о том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления, заявил на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом", - сказал он.

По его словам, предлагаемые изменения естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ нашего государства.

"По сути, речь идет о создании новой системы управления государством. Предложенные новеллы позволят перераспределить властные полномочия, усилить баланс в системе сдержек и противовесов и, главное, повысить эффективность, устойчивость всех политических институтов", - сказал Токаев.

Он отметил, что в проекте новой Конституции принцип "не человек для государства, а государство для человека" обрел более осязаемые очертания". "Это то, к чему мы последовательно идем с 2019 года", - сказал президент.