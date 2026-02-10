Поиск

Токаев анонсировал полный отход Казахстана от суперпрезидентской формы правления

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Политические реформы последних лет, в том числе заложенные в проект новой Конституции, свидетельствуют о том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления, заявил на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом", - сказал он.

По его словам, предлагаемые изменения естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ нашего государства.

"По сути, речь идет о создании новой системы управления государством. Предложенные новеллы позволят перераспределить властные полномочия, усилить баланс в системе сдержек и противовесов и, главное, повысить эффективность, устойчивость всех политических институтов", - сказал Токаев.

Он отметил, что в проекте новой Конституции принцип "не человек для государства, а государство для человека" обрел более осязаемые очертания". "Это то, к чему мы последовательно идем с 2019 года", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

 Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

Польша подготовит 300-тысячный армейский резерв

Brent подешевела до $68,93 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 10 февраля

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

 Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

Япония намерена присоединиться к поставке нелетального снаряжения Украине

Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

 Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

Министры британского правительства поддержали премьера

ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

 ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8356 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });