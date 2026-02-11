Поиск

Страны Европы по-прежнему не хотят отказываться от военного сотрудничества с США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Европейские государства не намерены отказываться от военных связей с США, однако отношения между сторонами успели существенно измениться, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"США нас не бросают. Но в приоритетах произошли изменения", - заявил изданию чиновник одной из стран НАТО.

Представители США и стран Европы отмечают, что дипломатические и военные контакты на рабочем уровне продолжаются "в здоровой и продуктивной манере", однако притязания американского президента Дональда Трампа на Гренландию повлияли на общую атмосферу.

"Что касается Гренландии, мы были близко к точке невозврата. Я надеюсь, что на Мюнхенской конференции по безопасности США ощутят, что Европа изменилась. Да, нам нужны США, и и мы будем сотрудничать настолько, насколько можем, но доверия осталось очень мало", - сказал один европейский чиновник.

По словам одного из дипломатов, наблюдатели не ожидают, что госсекретарь США Марко Рубио, который должен будет выступить на конференции, воспользуется этим для конфронтации с Европой. Еще один собеседник газеты заявил, что Европа должна по-прежнему должна сохранять близкие экономические и военные отношения с США.

Politico отмечает, что один из главных вопросов, которым задаются европейцы, состоит в том, намерены ли США и впредь сохранять значительное военное присутствие на континенте.

Однако, представители Вашингтона и НАТО заявили Politico, что лица, определяющие политический курс США, заявляли европейским коллегам об отсутствии планов со значительным выводом американских военных из Европы.

По словам источников издания, Вашингтон заверяет, что вывод войск будет носить ограниченный характер, с небольшим сокращением ротационных сил, причем основная масса военных США и оборудования останется на местах.

Европа Марко Рубио НАТО США Гренландия Дональд Трамп Мюнхенская конференция
