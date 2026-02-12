МИД Индии отметил развитие сотрудничества с РФ в торговле и обороне

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дели наращивает сотрудничество с Москвой в различных сферах, заявил в четверг представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

"Индия и Россия в настоящее время взаимодействуют и сотрудничают по ряду вопросов, от торговли до межкультурного взаимодействия, а также по вопросам обороны и так далее. Наше двустороннее сотрудничество по всем этим вопросам продолжает развиваться", - сказал он на брифинге.

Этой зимой власти Индии сообщили, что будут диверсифицировать поставки энергоносителей. Это заявление было сделано через несколько дней после того, как в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия откажется от закупок российской нефти. Американский президент отметил, что в связи с этим решил отменить дополнительные пошлины в 25% на индийские товары, введенные как раз из-за закупок нефти из РФ.

С утверждениями о том, что индийская сторона откажется от поставок российской нефти, Трамп начал выступать еще несколько месяцев назад. С тех пор он неоднократно повторял эту мысль.