Поиск

МИД Индии отметил развитие сотрудничества с РФ в торговле и обороне

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дели наращивает сотрудничество с Москвой в различных сферах, заявил в четверг представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

В РоссииЛавров отметил, что ни от кого, кроме Трампа, не слышал заявлений об отказе Индии от нефти РФЧитать подробнее

"Индия и Россия в настоящее время взаимодействуют и сотрудничают по ряду вопросов, от торговли до межкультурного взаимодействия, а также по вопросам обороны и так далее. Наше двустороннее сотрудничество по всем этим вопросам продолжает развиваться", - сказал он на брифинге.

Этой зимой власти Индии сообщили, что будут диверсифицировать поставки энергоносителей. Это заявление было сделано через несколько дней после того, как в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия откажется от закупок российской нефти. Американский президент отметил, что в связи с этим решил отменить дополнительные пошлины в 25% на индийские товары, введенные как раз из-за закупок нефти из РФ.

С утверждениями о том, что индийская сторона откажется от поставок российской нефти, Трамп начал выступать еще несколько месяцев назад. С тех пор он неоднократно повторял эту мысль.

Индия МИД РФ США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине новых зенитных ракет

В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

Почти 900 тыс. домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Что случилось этой ночью: четверг, 12 февраля

Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

 Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

 Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 39 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8389 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });