Макрон планирует установить канал связи с Россией

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении установить канал связи с Россией.

"Я решил создать прямой канал связи с Россией в полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и наших американских союзников", - сказал он.

"На кону стоят наши собственные европейские интересы, особенно когда речь идет о будущем стратегической стабильности на нашем континенте", - подчеркнул Макрон.