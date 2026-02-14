В китайском МИД призвали найти долговременное решение украинского конфликта

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Китайская сторона приветствует проведение переговоров по украинскому урегулированию, надеется, что этот процесс приведет к долговременному решению и к устранению первопричин кризиса, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Мы видим, что процесс диалога наконец начался. Все заинтересованные стороны должны воспользоваться этим шансом, чтобы выработать долговременное, обязывающее соглашение (...). Оно должно принести долговременный мир, стабильность, устранить первопричины кризиса", - сказал он в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

В начале февраля сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин поддержал проведение консультаций трехсторонней группы Россия-США-Украина по вопросам безопасности в Абу-Даби.

В российском МИД заявляли, что Москва и Пекин находятся в постоянном контакте, в том числе по вопросу украинского урегулирования.

Мюнхенская конференция по безопасности стартовала в Германии в пятницу, она будет идти с 13 по 15 февраля. Ожидается, что ее посетят более 50 лидеров государств и почти 100 различных министров.