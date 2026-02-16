Поиск

Гросси сообщил о завершении технического обсуждения иранской ядерной программы с Аракчи

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в понедельник, что техническое обсуждение иранской ядерной программы с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подошло к концу.

"Только что завершили содержательное техническое обсуждение с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в рамках подготовки к важным переговорам, запланированным на завтра в Женеве", - написал Гросси в соцсети X.

Во вторник Аракчи намерен провести переговоры с Гросси и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди в преддверии второго раунда переговоров по иранской ядерной программе с США.

МАГАТЭ Иран Рафаэль Гросси Аббас Аракчи
