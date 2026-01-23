Тегеран потребовал от МАГАТЭ реакции на удары по иранским ядерным объектам в 2025 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - МАГАТЭ должно четко озвучить свою позицию по поводу ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, прежде чем инспекторов агентства могут допустить на данные объекты, заявил глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. Об этом сообщают западные СМИ.

"МАГАТЭ обязано разъяснить свою позицию в отношении длившихся 12 дней ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, прежде чем инспекторам будет разрешено посещать эти объекты", - сказал он.

Он отметил, что необходимы четкие правила пребывания на ранее атакованных объектах.

Эслами напомнил, что Тегеран предложил Генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре 2025 года запретить удары по ядерным объектам, но эта инициатива не оказалась на повестке дня, и ее проигнорировали.

"Это нереалистично, непрофессионально и несправедливо, что под давлением со стороны Израиля и США Гросси оказывает на нас давление", - резюмировал Эслами.

СМИ напоминают, что Гросси ранее не выступал с осуждением атак на объекты ядерной программы Ирана.

Израиль 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии американский президент Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.