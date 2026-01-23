Поиск

Тегеран потребовал от МАГАТЭ реакции на удары по иранским ядерным объектам в 2025 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - МАГАТЭ должно четко озвучить свою позицию по поводу ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, прежде чем инспекторов агентства могут допустить на данные объекты, заявил глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. Об этом сообщают западные СМИ.

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

"МАГАТЭ обязано разъяснить свою позицию в отношении длившихся 12 дней ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, прежде чем инспекторам будет разрешено посещать эти объекты", - сказал он.

Он отметил, что необходимы четкие правила пребывания на ранее атакованных объектах.

Эслами напомнил, что Тегеран предложил Генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре 2025 года запретить удары по ядерным объектам, но эта инициатива не оказалась на повестке дня, и ее проигнорировали.

"Это нереалистично, непрофессионально и несправедливо, что под давлением со стороны Израиля и США Гросси оказывает на нас давление", - резюмировал Эслами.

СМИ напоминают, что Гросси ранее не выступал с осуждением атак на объекты ядерной программы Ирана.

Израиль 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии американский президент Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

