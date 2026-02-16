Поиск

Более 25% граждан Болгарии намерены поддержать партию, которую возглавит экс-президент Радев

Это наилучший показатель среди партий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Около четверти граждан Болгарии на грядущих выборах намерены поддержать политический блок, который возглавит бывший президент страны Румен Радев, сообщает в понедельник Bloomberg.

По данным опроса Market Links, 25,6% избирателей готовы отдать голоса кандидатам от новой партии, которую весной возглавит Радев. В это же время самая популярная партия страны "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) получила поддержку только 15,4% респондентов. 12,5% опрошенных поддержали партию "Продолжаем перемены" (ПП), еще 10,5% - партию "Движение за права и свободы". Остальные партии по итогам опроса набрали меньше 10%.

Агентство отмечает, что пока Радев не выразил поддержку ни одной действующей партии, но изъявил желание "встряхнуть охваченную кризисом Болгарию".

"Нас ждет ожесточенная схватка. Не позже 4 марта мы зарегистрируем коалицию, с которой мы сможем принять участие в предстоящих выборах", - заявил он в ходе мероприятия в воскресенье.

В январе Радев объявил о намерении уйти в отставку, а позже передал прошение об этом в Конституционный суд страны. Он заявил, что под его руководством Болгария завершила процесс евроинтеграции - вошла в Шенгенскую зону и в зону евро, однако в последнее время ему пришлось столкнуться с несколькими серьезными правительственными кризисами.

Тогда в болгарских СМИ писали, что Радев может уйти в отставку ради создания собственной партии для участия в парламентских выборах, ожидающихся в этом году. Сам президент заявил, что это стало необходимостью в связи с несостоятельностью действующих властей.

Досрочные парламентские выборы в Болгарии запланированы на апрель.

