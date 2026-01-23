Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента страны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд Болгарии в пятницу утвердил отставку президента страны Румена Радева, сообщает Болгарское национальное радио.

"Все 12 судей единогласно приняли решение по отставке Радева, оно окончательное и вступает в силу с сегодняшнего дня", - передает БНР.

Радев передал в Конституционный суд страны прошение об отставке во вторник. С момента передачи прошения полномочия Радева на посту президента фактически прекратились и в соответствии с конституцией страны перешли к вице-президенту Илияне Йотовой, которая будет исполнять обязанности президента до окончания мандата Радева 22 января 2027 года.

О намерении подать в отставку Радев заявил в обращении к народу в понедельник. Он заявил, что под его руководством Болгария завершила процесс евроинтеграции - вошла в Шенгенскую зону и в зону евро, однако в последнее время ему пришлось столкнуться с несколькими серьезными правительственными кризисами.

Радио напоминает, что впервые за 33 года существования в Болгарии института президента глава государства завершает период нахождения у власти досрочно. Кроме того, впервые в новейшей истории Болгарии высшую государственную должность будет занимать женщина.