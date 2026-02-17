В Женеве начался второй раунд непрямых переговоров Ирана и США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Женеве, в генеральном консульстве Омана начался второй раунд опосредованных переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе, сообщил иранский телеканал Press TV.

Как и в предыдущих раундах, повестка дня сосредоточена исключительно на ядерной проблеме и отмене санкций США против Ирана.

"Очевидно, что переговоры будут касаться ядерной проблемы", - заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи журналистам перед самым началом переговоров.

Он отметил, что формат переговоров будет аналогичен переговорам в Маскате 6 февраля, когда переговорные группы Ирана и США передали свои послания через министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди и договорились о продолжении переговорного процесса.

Американскую сторону на переговорах возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, иранскую представляет МИД Ирана Аббас Аракчи.

Накануне Аракчи обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси иранскую ядерную программу, а также провел переговоры с аль-Бусаиди.