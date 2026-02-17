CNN сообщил об отсутствии у Белого дома прогноза событий при падении иранского режима

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США, по всей видимости, не может четко спрогнозировать, что случится в том случае, если правительство Ирана падет, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

"Администрация, судя по всему, не имеет ясного понимания того, что будет дальше, если США свергнут иранский режим, заявили два источника, знакомых с темой", - сообщает телеканал.

"По мнению источников, возможные альтернативы могут стать еще проблематичнее для США и их союзников. Источники говорят, что в ближней перспективе вакуум власти может заполнить непримиримый Корпус стражей Исламской революции (КСИР); так полагают в разведывательном сообществе США", - отмечает CNN.

При этом, добавляет телеканал, США не хватает ясного понимания того, какая командная вертикаль теперь действует в КСИР. Источники уточняют, что если в Вашингтоне понимали расстановку сил в Венесуэле накануне операции 3 января 2025 года по захвату ее президента Николаса Мадуро, аналогичной картины в отношении Ирана построить не получается.

Источники утверждают, что для США имело смысл всерьез рассматривать возможность ударов по Ирану несколько недель назад, в разгар акций протестов: тогда, по мнению собеседников CNN, было реально сместить баланс в пользу оппозиции и дать ей возможность своими силами свергнуть правительство. Теперь, по мнению источников, "окно возможностей закрылось", и неясно, возымеют ли возможные атаки на Иран желаемый эффект.

Также источники заявили, что кроме ядерных объектов, США рассматривают в качестве целей для ударов штабы КСИР и другие военные объекты. Обсуждается возможность совместных операций между США и Израилем, добавили источники.

В 2025 году, после возвращения Трампа к власти, Иран и США провели серию переговоров, но не смогли найти компромисс по ядерной проблеме. После этого Израиль, а затем и США нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам.

В 2026 году стороны возобновили переговоры. Во вторник США и Иран проведут в Женеве второй их раунд. Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет "опосредованно" участвовать в переговорах с Ираном по ядерной проблеме, на которых Вашингтон представляют его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер. Американский лидер выразил надежду, что Тегеран хочет заключения соглашения с Вашингтоном, помня о последствиях своей жесткой позиции и прошлогодних американских бомбардировках страны.