Иранская делегация готова не покидать Женеву до достижения соглашения с США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Иранская делегация готова оставаться в Женеве для достижения соглашения, и ожидает такого же серьезного подхода к переговорам по ядерной проблематике от США, сообщил иранский телеканал Press TV.

"Министр иностранных дел Аббас Аракчи выразил готовность оставаться в Женеве несколько дней или даже недель, если это будет необходимо для завершения работы над соглашением, - заявил представитель МИД Ирана Эсмаила Багаи. - Как я уже говорил, мы находимся здесь с благими намерениями и со всей серьезностью. Мы ориентированы на результат. Время для нас очень важно, решительно важно".

По его словам, Тегеран надеется, что Вашингтон продемонстрирует "такой же уровень серьезности и благих намерений".

Второй раунд переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике при посредничестве Омана начался в Женеве 17 февраля. Американскую делегацию на переговорах возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, иранскую сторону представляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

