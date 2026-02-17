Поиск

В США увидели прогресс на переговорах с Ираном

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон считает, что переговоры с Тегераном продвинулись, однако еще многое предстоит обсудить, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"В переговорах с Ираном заметен прогресс, но нужно обсудить еще много деталей", - приводит Равид в соцсети X слова неназванного официального лица США.

Кроме того, по словам этого чиновника, Тегеран пообещал в ближайшие две недели представить детальные предложения по тем вопросам, где у сторон пока нет общей позиции.

Ранее во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике.

Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК хочет на следующей неделе завершить юридическую процедуру по кредиту Киеву в 90 млрд евро

 ЕК хочет на следующей неделе завершить юридическую процедуру по кредиту Киеву в 90 млрд евро

Переговоры РФ-США-Украина продолжаются уже 2,5 часа

Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

 Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

 Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

Умер американский политик и священник Джесси Джексон

 Умер американский политик и священник Джесси Джексон

Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры

 Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры

Средний возраст населения Евросоюза вырос до 44,9 года

 Средний возраст населения Евросоюза вырос до 44,9 года

Песков предложил не ждать новостей с переговоров в Женеве уже во вторник

В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

 В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8436 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 76 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });