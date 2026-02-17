В США увидели прогресс на переговорах с Ираном

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон считает, что переговоры с Тегераном продвинулись, однако еще многое предстоит обсудить, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"В переговорах с Ираном заметен прогресс, но нужно обсудить еще много деталей", - приводит Равид в соцсети X слова неназванного официального лица США.

Кроме того, по словам этого чиновника, Тегеран пообещал в ближайшие две недели представить детальные предложения по тем вопросам, где у сторон пока нет общей позиции.

Ранее во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике.