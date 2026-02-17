Поиск

WSJ сообщила, что Иран может вывезти часть своих запасов урана в РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Иранская сторона рассматривает идею приостановки обогащения урана, а также вывоза его части в третью страну, сообщает во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Иранские дипломаты выразили готовность временно остановить обогащение урана, переместить некоторую часть из своих запасов на территорию третьей стороны, например, России", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам издания, иранские официальные лица в ходе контактов с коллегами из стран Ближнего Востока говорили о том, что могут "поставить на паузу" обогащение урана на срок до трех лет.

Кроме того, по словам источников, на первой встрече делегаций США и Ирана в начале февраля Тегеран предложил создать региональный консорциум по производству топливных пластин из обогащенного урана, которые Иран мог бы использовать.

Ранее во вторник в Женеве прошел второй раунд переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике при посредничестве Омана. Американскую делегацию на переговорах возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, иранскую сторону представляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

 Задержанный танкер "Гринч" покинет французские воды после выплаты штрафа

Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

 Переговоры РФ, США и Украины начались в Женеве

Умер американский политик и священник Джесси Джексон

 Умер американский политик и священник Джесси Джексон

Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры

 Делегации РФ и Украины прибыли в женевский отель, где пройдут переговоры

Средний возраст населения Евросоюза вырос до 44,9 года

 Средний возраст населения Евросоюза вырос до 44,9 года

Песков предложил не ждать новостей с переговоров в Женеве уже во вторник

В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

 В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Варданяна приговорили к 20 годам тюрьмы

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 17 февраля
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 76 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8435 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });