WSJ сообщила, что Иран может вывезти часть своих запасов урана в РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Иранская сторона рассматривает идею приостановки обогащения урана, а также вывоза его части в третью страну, сообщает во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Иранские дипломаты выразили готовность временно остановить обогащение урана, переместить некоторую часть из своих запасов на территорию третьей стороны, например, России", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам издания, иранские официальные лица в ходе контактов с коллегами из стран Ближнего Востока говорили о том, что могут "поставить на паузу" обогащение урана на срок до трех лет.

Кроме того, по словам источников, на первой встрече делегаций США и Ирана в начале февраля Тегеран предложил создать региональный консорциум по производству топливных пластин из обогащенного урана, которые Иран мог бы использовать.

Ранее во вторник в Женеве прошел второй раунд переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике при посредничестве Омана. Американскую делегацию на переговорах возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, иранскую сторону представляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи.