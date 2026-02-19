NYT сообщила о подготовке Израиля к возможному совместному удару с США по Ирану

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Израиля готовятся к вероятным совместным боевым действиям с США против Ирана, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"По словам двух военных чиновников, в Израиле идут значительные приготовления к варианту действий с совместным ударом с США, хотя решения о том, будет ли такая атака, не принято", - отмечает NYT.

По словам собеседников газеты, военная кампания будет преследовать цель добиться от Тегерана нужных уступок за столом переговоров.

Однако, уточняли американские официальные лица, решение о размахе предполагаемой военной акции против Ирана остается в основном за президентом США Дональдом Трампом. Источники добавляли, что высокопоставленные сотрудники сферы безопасности предупреждали Трампа: любая операция по смещению иранского правительства не гарантирует успеха.

Одно из должностных лиц Пентагона заверило NYT, что теперь после наращивания сил в регионе США могут защитить свои войска, активы и союзников от ответного удара Ирана. Однако чиновник предупредил, под вопросом остается то, смогут ли военные США выдержать долгую и масштабную войну.

Собеседники NYT отмечали, что авианосные ударные группы могут и сами защитить себя от ракет, причем попасть баллистической ракетой по движущемуся авианосцу непросто. Кроме того, в состоянии повышенной боеготовности находятся бомбардировщики B-2 и другая американская дальняя бомбардировочная авиация, размещенная на территории США.

Во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Обе стороны оценили его положительно.

Однако ряд американских СМИ передавал, что военные США будут готовы уже в будущие выходные к операции против Ирана; однако Трамп пока не принял решения на этот счет.