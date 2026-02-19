Поиск

США направляют на Ближний Восток максимальное число авиации с момента войны в Ираке

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - США сосредоточили наибольшую авиационную мощь на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак, сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает, что "США направляют значительное количество реактивных истребителей и самолетов поддержки на Ближний Восток, собирая самое большое количество военно-воздушных сил в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году".

Газета уточняет, что США направляет в регион истребители F-22 и F-35, а также самолёты управления и координации.

Кроме того, в пути находится второй авианосец США.

По словам осведомленных собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

Ранее ряд СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп пока не принял решение по дальнейшим действиям в отношении Ирана. Тем не менее, большинство источников признают, что Трамп непредсказуем, и даже неизбежное нападение нельзя полностью исключить.

Так, по данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу.

При этом источники портала Axios выразили мнение, что в случае неудачи переговоров военная операция США в Иране будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

Во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Обе стороны оценили его положительно.

